Thais Braz e Lucca Dias terminam namoro um mês após reconciliação

Acabou! Nesta segunda-feira, 25, Thais Braz anunciou que o namoro com Lucca Dias chegou ao fim. Em sua conta no Twitter, Thais Braz explicou que a decisão foi mútua e se deu em meio a um período de mudanças na vida pessoal.

"Para as minhas conchinhas que me perguntaram muito nesses últimos dias, sim, estou solteira, optamos por terminar o relacionamento. Está sendo um ano de muitas mudanças e renovações na minha vida. Estou focada no meu trabalho", avisou.

A ex-BBB se relacionou com Lucca em 2020, antes da participação no reality show da TV Globo. Porém, durante o programa, ela estava solteira e chegou a ter um breve affair com o cantor Fiuk.