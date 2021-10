Simone Medina faz post com suposta indireta para Gabriel e Yasmin Brunet

No mesmo dia, Yasmin Brunet aconselhou os seguidores sobre como lidar com as críticas. Quando perguntada sobre qual conselho gostaria de ter recebido antes, a loira não pestanejou: "Nunca duvide de você mesma! Não duvide da sua realidade. Se afaste de pessoas tóxicas que te fazem mal, porque nada vale a pena se tirar sua saúde mental. Não acredite em palavras e sim nas ações das pessoas". Uma clara associação aos conflitos com a sogra.