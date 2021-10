Sthefany Brito fala sobre susto que passou com filho: "Coração na mão"

Na noite desta segunda-feira, 25, Sthefany Brito contou os momentos de tensão que passou com o filho Antonio Enrico doente. Em uma sequência de stories no Instagram, Sthefany Brito explicou o susto com o menino de apenas 11 meses passando mal.

"Ontem esse príncipe passou mal e deu um susto na gente. Já estava resfriadinho e começou a vomitar muito. Não conseguia dormir e só chorava. Corremos pra emergência e graças a Deus já está bem melhor!", revelou a atriz.

Além disso, a artista, que é mãe de primeira viagem, lembrou do que ouvia em relação à maternidade e como passar por isso muda bastante a maneira de enxergar o mundo.