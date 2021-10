Recomendado para você : Virginia Fonseca se oferece para o BBB 22: "Sem pressão, Boninho"

Virginia Fonseca confessou o desejo de participar do Big Brother Brasil. A revelação aconteceu nesta segunda-feira, 25, durante a estreia do podcast da influencer com Camila Loures, o PodCats. Virginia não só afirmou que aceitaria o convite caso recebesse, como alfinetou diretamente o Big Boss: "Sem pressão, viu, Boninho?", brincou.

Foi Camila quem perguntou à Fonseca se a loira aceitaria participar do reality. A influencer afirmou que sim, mas que tinha receio da reação dos espectadores. A esposa de Zé Felipe admitiu que se tivesse participado da edição de 2021 do programa, não teria sido bem aceita pelo público, por não combinar com Juliette. "O povo ia me odiar por causa disso. [...] Eu tenho muito medo disso".

Camila, por sua vez, revelou que no ano passado recebeu o convite. A youtuber contou que diminuiu a quantidade de vídeos diários em seu canal para encaixar a participação, mas acabou não dando certo. "Deve ser uma experiência incrível", afirmou Loures.