A Fazenda 13: Erasmo contratou equipe de Juliette para cuidar das redes sociais

Erasmo Viana, participante do reality show A Fazenda 13, da Record TV, confessou que todo o cachê que ganhou do programa já foi embora, mas por um bom motivo. O peão contratou a mesma equipe de Juliette para cuidar das redes sociais e de sua imagem durante o confinamento. Erasmo revelou que, nessa brincadeira, está investindo R$90 mil. "Pensei: 'Velho, já que vai ser a oportunidade da minha vida, vou entrar com tudo'", disse o peão.

"Tenho 15 pessoas trabalhando para mim lá fora, 24h", afirmou o influencer fitness, em conversa com os colegas de confinamento em uma fogueira na noite desta segunda-feira, 25. "Sei que lá fora precisa ter força de Twitter, Instagram, gestão de crise, advogado", completou. E ele está certo. Erasmo acumula polêmicas dentro do programa, no entanto, o participante conta que se preparou sobre questões como homofobia, capacitismo, machismo e racismo antes de entrar na casa. "Conversei, debati várias coisas, me preparei, só que aqui muda tudo", confessou.

Erasmo não foi o único que se inspirou na paraibana para o reality. Dayane Mello confessou que, antes de entrar no confinamento, fez um tratamento dentário com o mesmo dentista de Juliette. "Se eu fizer esse programa, eu quero arrumar os meus dentes. E aí eu mandei uma mensagem pro Dr. Rafael. E ele fez os [dentes] da Juliette. Ele é muito bom", disse ela. A modelo conta que era uma grande insegurança, e agora se sente ótima. Está linda!