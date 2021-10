Recomendado para você : A Fazenda 13: Dayane Mello afirma ter ficado com Kanye West e Jamie Foxx

A noite de pizzas e vinhos rendeu! Nesta segunda-feira, 25, Dayane Mello revelou, em A Fazenda 13, reality show da Record TV, que já ficou com os artistas norte-americanos Kanye West e Jamie Foxx. No papo, Dayane Mello e os colegas de confinamento falaram com quais famosos já tinham se envolvido.

Os participantes ficaram curiosos e perguntaram sobre outras personalidades com quem a modelo teve um 'affair'. Porém, a peoa não expôs mais nenhum nome e avisou que "daqui eu não vou falar", em relação a celebridades brasileiras.

O único que ficou sabendo mais do assunto foi Tiago Piquilo. A peoa mencionou algo para o cantor e ele logo soltou: "Vocês não sabem o que eu acabei de ouvir". Enquanto isso, a modelo disse que era segredo.

"O Brasil já sabe, quando sair daqui a gente fica sabendo. Caramba, hein, garota", completou o sertanejo.