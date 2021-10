Por que Angelina Jolie incentiva seus filhos a invadir seu closet luxuoso

Angelina Jolie sabe como chamar atenção em qualquer evento, especialmente nos tapetes vermelhos. Mas, aparentemente, Angelina está pronta para aposentar seu título de melhor vestida... para seus filhos!

A estrela de Eternos brincou que ela é a mãe "contrária" que ama quando seus herdeiros – Maddox, de 20 anos, Pax, de 17 anos, Zahara, de 16, Shiloh, de 15, e os gêmeos Vivienne e Knox, de 13 – invadem seu closet.

"Eu fico tipo, 'Oh meu Deus, vista isso e vista isso melhor do que eu! Pegue isso, é a sua vez'", disse a musa exclusivamente ao Daily Pop, do E! News, na segunda-feira, 25. "Eu sou essa mãe."

Na semana passada, aliás, a filha de Jolie, Zahara, usou vestido do Oscar de 2014 na estreia de Eternos, em Los Angeles. A atriz usou a peça de Elie Saab Haute Couture para apoiar o filme vencedor com seu então marido, Brad Pitt, 12 Anos de Escravidão.