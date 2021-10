Recomendado para você : Travis Barker faz nova tatuagem dos lábios de Kourtney Kardashian

Travis Barker e Kourtney Kardashian continuam mais apaixonados do que nunca. Após anúncio do noivado, Travis exibiu sua nova tatuagem no bíceps, a segunda em homenagem à amada.

O tatuador Scott Campbell compartilhou uma prévia do desenho em seu Instagram, com a legenda: "Temporada do escorpião. Em @travisbarker... Lábios direto da boca de @kourtneykardash. Parabéns aos dois".

A foto mostra que o "beijo" de Kourt foi desenhado abaixo de uma enorme tatttoo de escorpião, o signo do baterista. O músico irá celebrar seu aniversário de 46 anos no dia 14 de novembro.

Essa não é a primeira vez que Travis faz uma tatuagem para a noiva. Em abril, ele marcou na pele o nome da estrela acima de seu coração.