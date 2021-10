Rodrigo Calleja, fotógrafo de celebridades, morre aos 44 anos

Rodrigo Calleja, fotógrafo de celebridades e fundador da agência Brazil News, morreu nesta segunda-feira, 25, em São Paulo. Calleja tinha 44 anos e lutava contra um câncer descoberto repentinamente no intestino.

Sua esposa e também fotógrafa de famosos, Manuela Scarpa, compartilhou uma foto ao lado do marido e prestou linda homenagem nas redes sociais.

"Foram quase 19 anos de pura felicidade", iniciou a profissional. "Mas hoje o amor da minha vida partiu para morar com Jesus. Triste por saber que não vou mais ter meu companheiro de TODAS as horas por perto, mas feliz por saber que ele está no melhor lugar e sem sofrimento."

"Deus deu o melhor para ele até o fim. Só posso te dizer que te amo pra sempre!!! #saudades #teamoprasempre", concluiu Manu.