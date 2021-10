Recomendado para você : Esposa de Alec Baldwin quebra silêncio sobre "trágico acidente" no set de 'Rust'

Hilaria Baldwin está tentando encontrar palavras para abordar, de forma adequada, o disparo acidental no set de filmagem do marido, Alec Baldwin. Em post no Instagram, compartilhado nesta segunda-feira, 25, Hilaria quebrou o silêncio após a polícia confirmar que o tiro foi dado por Alec durante as filmagens de Rust.

O acidente acabou matando a diretora de fotografia Halyna Hutchins e ferindo o diretor Joel Souza. "Meu coração está com Halyna. Seu marido. Seu filho. Sua família e entes queridos. E meu Alec", escreveu ela.

"Diz-se: 'Não há palavras' porque é impossível expressar o choque e a angústia de um acidente tão trágico. Desgosto. Perda. Apoio."

Na semana passada, Alec abordou o disparo que resultou na suspensão da produção até novo aviso. Em comunicado nas redes sociais, o astro de Hollywood disse que estava "cooperando totalmente" com as autoridades enquanto investigavam o acidente.

"Não há palavras para expressar meu choque e tristeza em relação ao trágico acidente que tirou a vida de Halyna Hutchins, esposa, mãe e nossa colega profundamente admirada", afirmou ele no Twitter, um dia após o ocorrido. "Estou em contato com o marido dela, oferecendo meu apoio a ele e sua família. Meu coração está partido por seu marido, seu filho e por todos que conheciam e amavam Halyna."