Kristen Stewart diz que só fez "cinco filmes realmente bons"

Kristen Stewart, que revelou se interpretaria Coringa, mostrou que é bem critica a seu trabalho. Em entrevista ao Sunday Times, Kristen contou que se arrependeu de ter aceitado fazer alguns filmes.

"Eu provavelmente fiz cinco filmes realmente bons, de 45 ou 50 filmes", admitiu a estrela de Crepúsculo. "Tem uns que eu penso, 'Uau, essa pessoa fez um lindo trabalho do começo ao fim'".

E quando se trata de seus favoritos, Kristen cita Acima das Nuvens e Personal Shopper, ambos dirigidos por Olivier Assayas. Kristen ainda disse que seus filmes verdadeiramente bons são "poucos e distantes entre si", no entanto, ela não mudaria nada sobre seu passado.

"Isso não significa que eu me arrependo da experiência [de fazê-los]", disse ela sobre os trabalho que não a agradaram tanto. "Eu somente me arrependi de dizer sim a alguns filmes e não por causa do resultado, mas porque não foi divertido".

Mesmo assim, a atriz permaneceu comprometida com o processo. "O pior é quando você está no meio de algo e sabe que não só provavelmente vai ser um filme ruim, mas que todos nós estamos nos preparando até o fim".