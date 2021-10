Recomendado para você : Mason Disick mostra que cresceu durante almoço com o pai Scott Disick

Mason Disick, é você?! Em foto ao lado do pai Scott Disick, Mason, de 12 anos, mostrou o quanto cresceu. Nesse domingo, 24, Scott compartilhou clique com o herdeiro mais velho durante almoço com vista para o mar.

"Relaxando com meu melhor amigo", ele escreveu na legenda de seu Instagram Story.

O filho de Scott e Kourtney já mostrou que entrou no clima de Halloween ao surgir fantasiado de Freddy Krueger na festa de sua tia Kylie Jenner, no dia 12 de outubro, para celebrar sua parceria da Kylie Cosmetics com o longa A Hora do Pesadelo. Mason também acompanhou a mãe Kourtney Kardashian e o futuro padrasto Travis Barker no Halloween Horror Nights, no último mês.

É claro que Scott tem visto a evolução de Mason para um adolescente. A estrela de Keeping Up With the Kardashians compartilhou uma foto do herdeiro montando uma barraca de limonada no início deste ano, com a legenda: "Achei esta foto antiga, mas tão boa".