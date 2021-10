Duda Reis desmente ficada com Gui Araujo em show de Nego do Borel

Duda Reis desmentiu afirmações feitas pelo colunista Leo Dias, do Metrópoles, na manhã desta segunda-feira, 25. De acordo com Leo Dias, Duda Reis teria ficado com Gui Araujo pela primeira vez durante um show de Nego do Borel, logo após o primeiro término com o ex-noivo, no começo de 2020. Além de defender que nunca faria isso, a influencer não poupou comentários à índole do jornalista.

"Trabalho do Leo Dias: mentir na cara dura, inventar matérias que ele tira do além, difamar as pessoas, descredibilizar TODAS as mulheres (essa é boa de frisar), passar pano para o errado, ficar ao lado de abusadores e agressores e fazer TUDO o que um jornalista sério não faria", começou a influencer, no Twitter.

A declaração veio após Leo Dias publicar em sua coluna que Duda teria sido vista aos beijos com Gui Araujo no Carnaval de 2020, durante uma apresentação de Nego do Borel. Na época, o casal havia recém terminado. Reis teria ficado com o participante de A Fazenda 13, da Record TV, até voltar com o ex-noivo, 6 meses depois.