Bianca Andrade e Fred esclarecem rumores sobre crise no casamento

Chega de boatos! Bianca Andrade e Fred esclareceram as especulações sobre o casamento dos dois. Pelo Instagram, o casal rebateu as acusações de que estariam vivendo uma crise na relação, e Bianca afirmou que diálogo e sinceridade — entre eles e com os fãs — são os pilares da união. "Se criarem qualquer outra história, pensem 'gente, vamos esperar eles se posicionarem', porque a gente vai ser muito sincero", frisou Fred.

Tudo começou com rumores de que Fred estaria sendo visto em festas enquanto Bianca ficava em casa com Cris, filho recém-nascido do casal. Os boatos indicavam também que os dois tinham fechado o relacionamento ao saberem da gravidez, que não tinha sido planejada.

Em uma série de Stories, os dois afirmaram que nada disso aconteceu. "Eu aprendi que quando alguma coisa acontece e você não tem nada a dever, é melhor você dar a cara a tapa, ir lá, discutir, falar sobre. Acho que essa é a maneira mais franca de lidar com a internet, com fofoca", começou a empresária.