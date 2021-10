Lary Bottino explica fim da amizade com Anitta: "Ela se sentiu traída"

Revelação! Neste domingo, 24, Lary Bottino deu detalhes sobre o fim da amizade com Anitta, durante o programa Hora do Faro, da Record TV. A última eliminada de A Fazenda 13 revelou que, apesar das duas serem bem parecidas, a relação parou de dar certo quando ela escondeu uma informação da ex-amiga. "Eu vou falar porque não tenho problema nenhum com isso. Na nossa viagem para a Europa, eu peguei um carinha. E quando a Larissa (nome de batismo da Anitta) veio me perguntar, eu falei para ela que não fiquei", expôs Lary Bottino.

Em seguida, ela ainda explicou que sua atitude se deu em virtude de um antigo trauma. A ex-De Férias com o Ex deixou claro que não 'furou' o olho da artista e que o laço foi quebrado pois a cantora não queria ser enganada em outras circunstâncias.

"Eu tinha passado por um trauma com uma pessoa que… Eu não sei, na hora eu não quis dividir aquilo e depois ela descobriu que eu me relacionei com a pessoa. Ela se sentiu traída e acho que, com o peso que ela tem com todas as pessoas a volta dela, ela não quis aceitar uma mentira naquele momento", assumiu a influenciadora.