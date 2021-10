A Fazenda 13: Valentina suspeita de gravidez e teme expulsão

Uma suspeita de gravidez está tirando o sono de Valentina Francavilla, participante do reality show A Fazenda 13, da Record TV. A peoa confessou durante o fim de semana, que está com a menstruação atrasada. Tati Quebra Barraco tentou tranquilizar a colega ao elencar outros possíveis motivos, mas Valentina continuou preocupada com a possibilidade, que poderia levar a saída do programa. "Rua, né?", questionou a ex-assistente de palco do Programa do Ratinho, do SBT.

Ao ouvir a confissão da amiga, Tati apontou que a razão para o atraso poderia ser o estresse do confinamento, que pode afetar os hormônios. "Vai que é o sistema nervoso", disse a funkeira. Valentina concordou com a teoria, mas não eliminou a possibilidade de uma gestação, e preocupou-se com seu destino no jogo.

Nesse caso, a peoa provavelmente seria convidada a se retirar da competição. Isso porque não poderia executar atividades cotidianas do programa, como participar das provas.