Recomendado para você : A Fazenda 13: Rico e Tati discutem com baixaria e troca de ofensas

O fogo no parquinho voltou! Neste domingo, 24, Rico Melquiades passou por um barraco daqueles com Tati Quebra Barraco em A Fazenda 13, reality show da Record TV. Rico se indignou ao não ser escolhido por Aline Mineiro para a Prova de Fogo, que valia o poder das chamas vermelha e amarela para a próxima roça, e gerou um mal-estar com Tati Quebra Barraco na sede de A Fazenda.

O humorista deu a ideia de colocar a funkeira na baia para os colegas de casa que fossem participar da dinâmica. "A mulher não faz nada, não lava um prato, não cuida de um bicho. É uma preguiçosa! Bota ela na baia para acordar às 5h da manhã e tomar banho frio. Mas o povo tem medo até de botar na baia, povo medroso", comentou o peão.

Com isso, a cantora, que não leva desaforo pra casa, também se exaltou. "E você também teve medo, não me botou na roça por quê? Disse que ia me votar e depois mudou o voto". Em resposta, o ex-De Férias com o Ex avisou que se ele pegasse o fazendeiro, a tarefa de cuidar da vaca ia sobrar pra ela.