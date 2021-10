Recomendado para você : Mandado de busca de 'Rust' detalha o que aconteceu após disparo acidental de Alec Baldwin

Dias após a cineasta Halyna Hutchins morrer após trágico acidente no set do filme Rust, mais detalhes em torno do incidente estão emergindo.

Segundo um mandado de busca executado pelo gabinete do xerife do condado de Santa Fé e obtido pelo E! News, o ator Alec Baldwin estava ensaiando com uma arma cenográfica quando o incidente ocorreu.

"O ensaio aconteceu dentro de uma estrutura de igreja e envolveu Alec sacando sua arma e apontando-a para a câmera", afirma o mandado, lembrando que, segundo o diretor Joel Souza, ele" acreditava que a arma era segura e usou o termo 'arma fria' enquanto explicava o anúncio de segurança". Após o ensaio, o elenco e equipe realizaram uma pausa para o almoço. Segundo o mandado, Souza disse que, quando eles voltaram, ele não tinha certeza se a arma de fogo usada por Baldwin havia sido checada novamente por segurança.

Souza também disse às autoridades que quando o elenco e equipe prosseguiram, Baldwin estava ensaiando um 'empate cruzado', com a arma cenográfica e Souza "estava olhando por cima do ombro de Halyna, quando ele ouviu o que parecia um chicote e então um estalo alto".