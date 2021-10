Penelopy Jean ensina make drag com produtos simples no canal 'Amo Séries'

Todo mundo sabe que as drag queens arrasam muito no estilo, no carão e, principalmente, na maquiagem. Mas, convenhamos... as nossas musas de Drag Me As a Queen são diferenciadas! E você já se imaginou ser maquiada por uma delas em casa? Pois a Thaissa Ballut, do canal do YouTube Amo Séries, teve esse privilégio!

Ao lado de Jessica Ballut, a youtuber foi transformada por ninguém menos que Penelopy Jean, que além de bater um papo sobre séries e, claro, DMAAQ, deu várias dicas de make, usando produtinhos que você, facilmente, tem em casa.

Penelopy explicou como usar uma cola em bastão nas sobrancelhas e ainda deu vários conselhos para uma transformação drag!