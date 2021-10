Jamie Chung e Bryan Greenberg dão boas-vindas a gêmeos

O baby boom de 2021 é real! Os atores Jamie Chung, de 38 anos, e Bryan Greenberg, de 43 anos, recentemente deram as boas-vindas a gêmeos.

O anúncio foi feito no Instagram do ator, através de vídeo fofo com os bebês. "A gente tem o dobro de encrencas agora @jamiechung", escreveu ele na legenda. A atriz comentou o vídeo com emojis de coração e o repostou em seus Stories.

O sexo dos bebês, seus nomes e data de nascimento não foram revelados. Aliás, o casal manteve os planos de iniciar uma família completamente privados.

No entanto, Chung já expressou seu desejo de ser mãe. Em 2019, ela revelou aos fãs que estava congelando seus óvulos.

"Tenho pensado na ideia de congelar meus óvulos há alguns anos e decidi seguir em frente com o processo somente recentemente", ela escreveu em post no Instagram. "Eu fiz minha pesquisa em clínicas e, em seguida, tudo se resumiu a esses fatores decisivos; Eu quero opções. Estou comprando tempo. Estou insegura, com medo e esperançosa. Eu tenho o melhor parceiro de vida que uma pessoa pode querer e eu sei que quero criar um filho com Bryan um dia. Apenas não tenho certeza quando isso vai acontecer. Eu eu percebi que está tudo bem".