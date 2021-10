Caso Gabby Petito: Brian Laundrie não terá funeral em meio a resultados de autópsia inconclusivos

No dia 21 de setembro, Gabby teve morte confirmada, dois dias depois que restos mortais consistentes com sua descrição foram encontrados na Floresta Nacional Bridger-Teton, no Wyoming. As autoridades confirmaram no dia 12 de outubro que Gabby morreu por estrangulamento e que sua morte foi estimada em três a quatro semanas antes de seu corpo ser descoberto.

Um mandado federal foi emitido para a prisão de Brian no dia 23 de setembro, depois que um grande júri federal o indiciou por uso não autorizado de um cartão de débito após a morte de sua noiva. As autoridades nomearam Brian como uma pessoa de interesse, mas não um suspeito, na morte de Gabby.