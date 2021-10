Jennifer Aniston e mais estrelas de 'Friends' lamentam morte de James Michael Tyler

Tyler, que foi diagnosticado pela primeira vez com câncer de próstata avançado em setembro de 2018, falou sobre seu estado de saúde em entrevista ao Today, em junho.

"Para o meu prognóstico específico, é claro que está no estágio 4", disse ele a Craig Melvin, do Today. "Câncer em estágio avançado. Então, eventualmente, sabe, provavelmente vai me pegar. Eu perdi o exame, o que não foi uma coisa boa. Então, o câncer decidiu sofrer mutação no momento da pandemia e então progrediu".

"Existem outras opções disponíveis para os homens se eles descobrirem antes de mim", ele compartilhou. "Da próxima vez que você fizer apenas um exame básico ou check-up anual, peça ao seu médico um teste de PSA. É facilmente detectável".