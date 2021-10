Recomendado para você : Angelina Jolie, Zahara e Shiloh usam looks glamourosos em tapete vermelho

Angelina Jolie encantou os fãs mais uma vez em première de Eternos! Nesse domingo, 24, Angelina surgiu em tapete vermelho ao lado das filhas Shiloh, de 15 anos, e Zahara, de 16 anos, no Festival de Cinema de Roma, na Itália.

O trio usou looks glamourosos, com Angelina vestindo um longo Atelier Versace prateado, enquanto Zahara escolheu um vestido branco na vibe deusa grega, e Shiloh optou por um vestido minimalista preto curto, combinado com tênis amarelo neon.

Os seis filhos da atriz, fruto da relação com o ex Brad Pitt, ocasionalmente se juntaram à atriz no tapete vermelho em suas estreias de filmes ao longo dos anos. Nas últimas semanas, a estrela trouxe esteve acompanhada de vários deles nos eventos de Eternos, da Marvel, que tem lançamento previsto para 5 de novembro.

Na última segunda-feira, 18, Zahara, Shiloh, o filho mais velho Maddox, de 20 anos, e os gêmeos Knox e Vivienne de 13 anos, se juntaram à Angelina na première do filme de super-heróis, em Los Angeles. Pax, de 17 anos, não compareceu ao evento.