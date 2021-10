Ed Sheeran testa positivo para Covid-19

Ed Sheeran atualizou os fãs sobre seu estado de saúde enquanto se prepara para o lançamento de seu novo álbum. Neste domingo, 24, Ed revelou que testou positivo para a Covid-19.

Com isso, o cantor irá dar uma pausa em suas performances e promoções de imprensa, antes do lançamento do disco =, no dia 29 de outubro.

"Ei, pessoal, nota rápida para dizer a vocês que eu tristemente testei positivo para a Covid, então eu vou me isolar e seguir as diretrizes do governo. Isso significa que eu agora não posso assumir nenhum compromisso pessoal por enquanto, então eu farei o máximo de entrevistas/apresentações planejadas que puder em minha casa", disse o cantor.

"Peço desculpas a todos que eu decepcionei. Fiquem seguros", completou.

Ed, que deve estrear em cenas gravadas anteriormente como Mega Mentor na 21ª temporada do The Voice nesta segunda-feira, 25, se juntou a James Corden durante o verão para um esquete relacionado ao vírus. Durante a cena, a dupla modificou o hit da cantor, "Shape of You" para incluir letras implorando às pessoas que se vacinassem contra a COVID-19.