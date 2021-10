Joel Souza, diretor ferido de 'Rust', quebra silêncio sobre morte de Halyna Hutchins

O diretor Joel Souza emitiu um comunicado enquanto se recupera dos ferimentos sofridos durante tiroteio acidental em set de filmagem, que levou à morte sua colega de trabalho, Halyna Hutchin.

A diretora de fotografia de 42 anos morreu após ser atingida por uma arma cenográfica que o ator e co-produtor Alec Baldwin disparou no set de Rust, em um rancho no Novo México, nessa quinta-feira, 21. Souza, de 48 anos, recebeu tratamento no hospital antes de ser liberado. A polícia investiga o incidente.

"Estou arrasado com a perda de minha amiga e colega Halyna", disse o diretor em comunicado à NBC News, nesse sábado, 22, que marca seu primeiro pronunciamento público sobre a tragédia. "Ela era bondosa, vibrante, incrivelmente talentosa, lutou por cada causa, e sempre me incentivou a ser melhor. Meus pensamentos estão com sua família nesse momento mais difícil".

"Eu estou feliz e grato pela demonstração de afeto que nós recebemos de nossa comunidade cinematográfica, o povo de Santa Fé, e as centenas de estranhos que entraram em contato conosco... Isso certamente ajudará na minha recuperação", ele completou.