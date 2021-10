João Guilherme e Duda Reis dizem que tiveram "livramento" em suas vidas

Duda Reis e João Guilherme, que já ficaram em balada, fizeram posts no Twitter após Gui Araujo confirmar suposto affair com Jade Picon, em conversa no reality A Fazenda 13, nessa sexta-feira, 22. Duda e Gui, que já viveram romances com Gui e Jade, respectivamente, disseram que tiveram um "livramento" em suas vidas.

"Ainda bem que a verdade sempre vem à tona, só que nesse caso em rede nacional", escreveu a atriz.

"Bom que relembro que existem certas coisas/pessoas que nunca vão mudar e bom que eu agradeço mais um *enorme* livramento na minha vida", disse ela. Eita!