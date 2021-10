Gui Araújo teria confirmado affair com Jade Picon

Gui Araújo se pronunciou sobre seu "romance proibido" em conversa com MC Gui, em A Fazenda 13, nessa sexta-feira, 22. Após rumores de que Jade teria traído João Guilherme com Gui, o influencer parece ter confirmado o affair.

"O bagulho ficou louco e eu nem imaginava", disse ele.

"Quando eu fiquei sabendo do rolê, eu fiquei bem antes do fim do 'contrato' anterior, eu falei: 'Pô, da hora, você sabe o que você faz'. E ela: 'Então, eu estou te contando porque o bagulho é assim e estou querendo muito'. Falei: 'Eita, mano!'. Depois disso, o bagulho ficou louco. Dia, noite, noite e dia".