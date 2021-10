Cantores que saíram do gospel e mudaram de estilo musical

Katy Perry

Uma cantora reconhecida mundialmente que deu os primeiros passos no gospel foi Katy Perry. Filha de pastores evangélicos, ela cantava na Igreja quando mais nova. Em 2001, com apenas 16 anos e usando o seu nome de batismo Katy Hudson, ela lançou um álbum gospel, que está disponível nas plataformas digitais desde o ano passado.

Alguns anos depois, Katy passou a se aventurar fora da música gospel e lançou o disco One Of The Boys, em 2007. O álbum trouxe o hit I Kissed a Girl, que colocou a norte-americana no topo das paradas e a levou para o mundo do pop. No entanto, seu pai não concordou com a transição. Vale lembrar que, assim como os já citados, ela continuou com sua fé cristã e até possui uma tatuagem com o nome de Jesus.