As declarações em reality show que foram rebatidas por famosos aqui fora

Erasmo x Pugliesi

Por muito tempo, Erasmo e Pugliesi foram um dos casais mais admirados do Brasil. Referência de amor fitness. O divórcio dos dois foi uma surpresa. Pouco tempo depois da separação, o influencer entrou no reality. Todo mundo esperava que ele explicasse o que causou a ruptura. E ele falou — até demais.

Erasmo afirmou que Pugliesi pegou o celular dele e descobriu que ele tinha ido a uma despedida de solteiro no primeiro mês do relacionamento, há 4 anos, e que isso culminou no fim. De acordo com o influencer, o relacionamento já estava desgastado devido às tentativas frustradas de inseminação artificial.

A blogueira desmentiu a história toda: em comentário no Instagram, ela confessou que foi traída diversas vezes, inclusive 3 dias antes do casamento, e "coisas mais sujas que nem quero falar". Pugli ainda agradeceu a Deus pelo livramento. Imagina a cara do Erasmo lendo isso aqui fora?