Halloween: fantasias da cultura pop que são fáceis de reproduzir

Kourtney e Travis

Neste ano, Kourtney Kardashian e Travis Barker deram o que falar com sua paixão e mais recentemente com o anúncio do noivado! Se sua ideia é montar uma fantasia em dupla, que tal copiar a vibe rocker do baterista e da estrela de KUWTK? Em flagra na última semana, os dois surgiram usando peças como moletom preto com spikes, camiseta branca, jaqueta de couro e coturno. Essa ficou fácil copiar, né?