Como Marcos Mion conquistou a Globo e se garantiu na emissora em 2022?

Comemoramos junto com Marcos Mion quando a Rede Globo anunciou que o apresentador vai continuar no comando das tardes de sábado da emissora. Mion estava apresentando, temporariamente, o Caldeirão, antigo programa de Luciano Huck, mas já tinha manifestado pelas redes sociais o desejo de continuar na atração. Pois bem, o primeiro dia do novo apresentador no horário garantiu mais audiência do que as edições do ano inteiro. A Globo não teve escolha: Marcos Mion fica!

Tudo bem, tinha o fator curiosidade. A maior parte dos espectadores sintonizou no Caldeirão para ver o que o apresentador, que estava exilado na Record TV nos últimos 12 anos, iria aprontar. No entanto, o interesse continua: todo sábado, o nome de Mion está entre os mais comentados do Twitter. O programa tem marcado cerca de 15 pontos de audiência.