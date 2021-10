Recomendado para você : Melody sobre Anitta: "Se Deus quiser, eu vou ser muito maior que ela"

Nesta quinta-feira, 21, Melody revelou que não precisa da ajuda de Anitta para alcançar a fama mundial. Em entrevista para Otaviano Costa, ao Otalab do UOL, Melody desabafou sobre a sugestão de Anitta, que deu a possibilidade de ser sua empresária quando ela chegar aos 17 anos.

Com 14 hoje, a jovem foi bem direta sobre o assunto: "Eu acho que com 17 anos eu não vou precisar da Anitta para me empresariar. Se Deus quiser, eu vou ser muito maior que ela."

Ela ainda completou e disse que, apesar de ser fã da funkeira, pretende ultrapassá-la. "Não que eu não goste dela ou queira o mal dela, de jeito nenhum. Acho ela super esperta, sou muito fã dela, acho ela muito top, porém ela ainda é Brasil e eu quero o mundo inteiro", destacou ao portal.