Looks da festa da Flay rendem comparações ao MET Gala 2021

Stefani Bays

Festa que é festa tem que ter alguém com um vestido vermelho e sofisticado, né? Quem fez esse papel na Dubai Party foi a ex-participante do De Férias com o Ex, reality da MTV, Stefani Bays. Já no tapete vermelho estadunidense, a roupa nesse tom poderoso ficou por conta da modelo Karlie Kloss. [veja aqui]