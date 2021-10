O que os fãs esperam do show de Camila Cabello no Rock in Rio 2022

Hits inesquecíveis

Após deixar o Fifth Harmony, Camila deslanchou com sua carreira solo. Havana foi um sucesso em várias paradas musicais de diversos países. Mas além desse, outros hits permanecem nos corações dos fãs, como Never Be The Same, Bad Things [com Machine Gun Kelly], My Oh My [com DaBaby], Liar, Consequences, Crying in the Club e Señorita [com Shawn Mendes].