Sammy reata casamento com Pyong Lee: "Escolhi perdoar"

Pyong Lee, que fez vídeo chorando pedindo perdão à Sammy, reatou casamento com a influencer. Após polêmicas de traição, nesta quarta-feira, 20, Pyong e Sammy anunciaram que estão juntos novamente.

"O perdão não é algo merecido. Nós não merecemos, eu não mereço. O perdão nos é dado por amor. A transformação acontece antes disso, acontece no arrependimento verdadeiro", escreveu o hipnólogo.

"O amor da minha vida, me perdoou, por isso hoje é um dia de alegria! No meu coração, e com certeza nos céus!"