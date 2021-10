Lucas Rangel comanda reality show para escolher o próximo TikToker de sucesso

Quem vencer levará um prêmio final em dinheiro de R$ 20 mil, um iPad de última geração e será agenciado pela LR Contents, a agência de influenciadores de Lucas. É mole?

Ao todo o reality show terá 8 episódios e será transmitido através do canal do Youtube oficial de Rangel. O primeiro deles será lançado já no dia 1º de novembro, e o último tem data marcada para acontecer ao vivo no dia 17 de novembro, com votação do público através do TikTok para definir quem será o vencedor. Não tem como perder!