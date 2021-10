Bruna Marquezine celebra vitória de Priscilla Alcantara no 'The Masked Singer'

Bruna Marquezine, que tem guarda compartilhada da gata com ex, vibrou com a vitória de sua amiga Priscilla Alcantara no The Masked Singer Brasil. Nessa terça-feira, 19, Priscilla finalmente tirou a máscara de unicórnio e se consagrou a campeã do programa musical.

"É ela, é a campeã. A dona da voz, é a campeã. Tira [a máscara] que ela é belíssima, ela brilha, ela é carismática", disse a atriz gritando de felicidade, em vídeo nos Stories.

"Fico tão feliz de ver você conquistando tudo o que já é teu, que Deus te deu, mas te ver sendo reconhecida por esse talento e sendo essa artista genial, carismática, humilde, consciente, responsável. Eu te amo", se declarou.