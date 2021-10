O que está acontecendo entre Khloé e Tristan após eles participarem do noivado de Kourtney

Instagram / Tristan Thompson

A fonte adiciona: "Eles são uma família e há muito amor entre eles".

Embora ela não esteja mais romanticamente ligada ao atleta, Khloé disse que ainda gostaria de ter outro filho no futuro. "Como minha bebê está ficando tão crescida?", Khloé escreveu no dia 13 de outubro. Depois que um fã escreveu, "Hora de ter outro", Khloé respondeu, "Hehehe. Eu quero que ela tenha um irmão. Se for o plano de Deus".

Khloé celebrou o amor no fim de semana após participar do pedido de casamento de Travis à Kourtney.

A musa de 37 anos parabenizou a dupla ao compartilhar fotos da cena romântica no Instagram. "O AMOR conquista todas as coisas", ela escreveu, sobre o momento à luz de velas. "Ainda não consigo parar de pensar nisso", acrescentou Khloé em seus Stories.