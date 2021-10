Kourtney Kardashian e Travis Barker aumentam a temperatura nos bastidores do SNL

Kravis está on! Travis Barker voltou ao Saturday Night Live pela primeira vez em mais de 20 anos, para tocar bateria com o cantor Young Thug. E adivinha quem Travis levou como a sua convidada especial? Ela mesma: Kourtney Kardashian.

E com base nos perfis do Instagram como casal, a eterna estrela de Keeping Up With the Kardashians e o artista musical aumentaram a temperatura nos bastidores!

A musa, que usava um top com estampa de leopardo azul e calça de couro, postou na rede social cliques bem sensuais com o namorado, que envolvia seu corpo com o dela no sofá, sob uma grande tela emoldurada de fotos autografadas de convidados anteriores.