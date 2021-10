6 momentos inesquecíveis nas lives dos famosos

Adele

Recentemente, Adele foi trocar uma ideia com seus seguidores no Instagram, que aguardavam pelo lançamento do seu novo single. Mas os brasileiros, além de encherem os comentários com a polêmica envolvendo a música Mulheres, de Toninho Geraes, também deixaram umas falas aleatórias como "Adele, o preço do gás tá R$ 120" e a artista não entendeu nada, tadinha!