Empreendedoras! Famosas que lançaram as próprias marcas

Giovanna Antonelli

Giovanna Antonelli mergulhou de cabeça no mundo das franquias com sua marca de depilação a laser, a GIOlaser, que possui mais de 100 filiais pelo Brasil. Sucesso, né? A atriz também é sócia do restaurante natural Pomar Orgânico, no Rio de Janeiro. Além disso, ela possui uma linha de esmaltes com o fabricante Hits, uma linha de bolsas com a Le Postiche, e uma linha de óculos. Percebemos alguns padrões, né?