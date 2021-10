Trabalho em dobro: relembre atores que interpretaram gêmeos na televisão

Na última semana, foi lançada a chamada da nova novela da TV Globo, Um Lugar ao Sol. A trama é a próxima produção inédita da emissora e está prevista para começar em novembro. O ator Cauã Reymond, como o protagonista, interpreta os gêmeos Christofer e Christian.

Essa será a segunda vez em que o artista fará gêmeos! Em 2017, ele também atuou como Yaqub e Omar na minissérie Dois Irmãos, também global.

Além dele, outras celebridades apareceram em dobradinha na mesma novela. Com o tempo, as tecnologias facilitaram esse tipo de gravação, que, quando necessário, conta com a ajuda de figurantes.