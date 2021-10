O que muda no BBB com Tadeu Schmidt? Relembre os perfis dos outros apresentadores

Expectativas

Enquanto janeiro não chega, podemos esperar que Tadeu Schmidt seguirá com esse tom espontâneo e divertido, parecido com a sua postura nos quadros como Bola Cheia e Bola Murcha e ao lado dos cavalinhos do Campeonato Brasileiro.

Depois de oito anos no Fantástico, sabemos que ele está preparado para colocar sua personalidade no programa e lidar com as possíveis polêmicas que surgirem. Dividindo opiniões ou não, trazer novos ares para um reality show não é uma má ideia para atrair os olhares do público.