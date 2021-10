Quem é Gloria Groove, a drag queen que confrontou a cultura do cancelamento?

"EXTRA: A queda de Gloria Groove". Foi assim que a drag queen Gloria Groove deu início a estratégia de divulgação do novo single, A Queda. Teasers que remetem a uma polêmica reportagem fictícia que levaria ao fim de Gloria Groove informaram a data de estreia da música: dia 14 de outubro. A temática estava clara: a cultura do cancelamento.

Com uma estética circense assombrada, no melhor estilo "show de horrores", a letra, escrita pela cantora, fala sobre o "quanto a sociedade pode ser cruel e sádica diante de um momento de vulnerabilidade de qualquer pessoa pública", contou em entrevista ao portal Terra. "As diversas personas que encarno no vídeo também desempenham um papel importante", afirmou Groove. Cada cena do vídeo, segundo ela, representa um tipo de conflito relacionado ao ódio: provocação, exposição, perseguição e linchamento.

Juntamente com o single anterior, Bonekinha, a música irá compor o novo projeto da cantora, o Lady Leste. O álbum ainda não tem data de lançamento, mas ao contrário do trabalho anterior, todo trabalhado no R&B sofrência, esse será mais dançante e divertido, totalmente pop. Os fãs também podem esperar canções mais explícitas, a diva está pronta para falar o que quiser. Quem já amou?