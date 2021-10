Recomendado para você : Selena Gomez sobre mudança saudável nas redes sociais: "Salvou minha vida"

Selena Gomez, que enfrentou rumores de romance com Chris Evans, tomou decisão importante sobre suas redes sociais. Em entrevista à WWD, Selena contou que essa atitude "mudou" sua vida.

Atualmente a estrela tem 268 milhões de seguidores no Instagram, 65,2 milhões no Twitter, 36,3 milhões no TikTok e 29,9 milhões de inscritos no YouTube. No entanto, a musa não tem nenhum desses aplicativos em seu celular.

"Eu faço todos os meus posts enviando mensagens de texto para minha assistente e a legenda que eu quero", disse a cantora de 29 anos, que já foi a pessoa mais seguida do Instagram.

Na realidade, Sel deletou os apps há três anos. "Eu digo isso porque é uma grande e significante parte do por que eu sinto que eu tenho estado tão saudável. Na verdade, estou completamente não ciente do que está acontecendo na cultura pop e isso me deixa muito feliz. E talvez isso não faça os outros felizes, mas pra mim, realmente salvou minha vida".

E o que a levou a fazer um detox das redes? "Para ser sincera, eu pensei, 'Isso é muita informação'", explicou. "Isso é muito da minha vida pessoal espalhada por todo lugar, e e parece incontrolável. Eu senti que meus pensamentos e tudo o que eu estava consumindo girava em torno de milhões de outras pessoas diferentes no mundo dizendo coisas boas e ruins. E eu pensei, 'Por que eu—eu não ganho nada com isso. Nada está me dando vida'. Me deu esse estalo e eu superei".