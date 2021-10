Renata Banhara conta que tumor no cérebro aumentou

Guerreira! A modelo Renata Banhara está enfrentando há 3 anos uma série de problemas de saúde. O mais grave é um tumor no cérebro, de aproximadamente 2 cm. Renata contou à revista Quem que pelo tamanho e por onde está localizado, o tumor não pode ser retirado em uma cirurgia.

"Está em uma região atrás da minha cabeça, bem no centro da massa cefálica, não tem como extrair, a gente não sabe das consequências. A confiança é que vai estagnar", disse.

Tudo começou com um tratamento dentário em 2017. Na ocasião, o procedimento fez com que uma bactéria, até então incubada no organismo, se espalhasse pelo corpo. A primeira consequência foi uma sinusite. Depois a infecção atingiu as meninges.

Conforme as bactérias se multiplicavam, iam ao mesmo tempo afetando outras partes do organismo. Foram afetados os nervos e tecidos da cabeça, provocando inclusive uma paralisia facial. Renata sofreu ainda uma infecção cerebral que a levou para a UTI.