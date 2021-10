Ex de Jade Picon, João Guilherme é visto com influenciadora em balada

Solteiro sim, sozinho nunca? Parece que João Guilherme está aproveitando muito a nova fase de sua vida. De acordo com o perfil no Instagram Gossip do Dia, João Guilherme esteve na balada Vitrinni, ao lado de Lara Jucá.

Ainda segundo a página, o filho de Leonardo também foi embora do local junto com a loira. Não é a primeira vez que o rapaz é visto acompanhado na boate, já que, recentemente, foi flagrado aos beijos com Duda Reis.

Em entrevista para o canal de Matheus Mazzafera, ele confirmou o "affair" com a modelo e disse que é apenas uma amizade colorida entre os dois. Em agosto, seu relacionamento de três anos com Jade Picon chegou ao fim.