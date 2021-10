Felipe Prior perde o carro em SP: "Se o ladrão for meu seguidor, devolve aí"

A noite desta quinta-feira, 14, não foi boa para Felipe Prior. O ex-BBB foi jogar futebol com os amigos no estádio da Portuguesa, na Zona Norte de São Paulo. Quando o jogo terminou, descobriu que seu carro, um Montana cinza, havia sido furtado. Prior relatou o ocorrido nas redes sociais e fez um apelo: "Se o ladrão for meu seguidor, devolve aí, por favor". Vamos torcer!

A assessoria do arquiteto informou que ele registrou boletim de ocorrência. De acordo com Felipe, a perda maior não foi nem o veículo, e sim os materiais de trabalho que estavam dentro do carro. Prior é dono da empresa FP Arquitetura & Engenharia e utilizava o automóvel nas atividades do dia a dia.

"Tinha meu drone novinho dentro, que nunca usei. To put*, mano. E tinha um monte de fio da minha obra, que eu trabalho que nem um condenado. Graças a Deus não aconteceu nada comigo. Eu estava parado na rua, ali perto de onde jogo bola e levaram", contou o ex-BBB no Instagram. Que prejuízo, hein?