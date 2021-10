Saiba mais sobre o casal queridinho do k-drama 'Hometown Cha-Cha-Cha'

Em 2001, fez sua estreia no filme Volcano High: A Escola do Poder e no drama Lindos Dias. A atriz ainda é conhecida por seus trabalhos em Filme Triste e O Gosto da Vingança, ambos de 2005, A Love to Kill, do mesmo ano, The Devil, de 2007, Summer Days, de 2008, My Girlfriend Is a Gumiho, de 2010, Oh My Venus, de 2015, e Diva, de 2020.