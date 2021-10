A festa de despedida de solteira de Paris Hilton

Chelsea Lauren/Shutterstock

No dia 30 de setembro, a estrela de Paris in Love falou sobre o amado, escrevendo no Instagram: "Só mais alguns meses até nos casarmos".

"Construir nossas vidas juntos e criar o nosso futuro tem sido um capítulo muito incrível em minha vida", continuou ela. "Eu sou tão grata de que somos parceiros de verdade e melhores amigos. Obrigada por todas as fromas que você me levanta e me inspira a ser a minha melhor versão. Eu te amo demais!".

A estrela de Simple Life também falou sobre Carter em uma entrevista para o E! News, em maio.

"Eu estou tão apaixonada. Eu achei minha alma gêmea e estou muito pronta para essa próxima fase".

Apesar de Paris não ter revelado onde e quando será o casamento, ela disse para Jimmy Fallon que o evento vai durar "três dias".

"Vamos fazer muitas coisas", disse ela. "Muitos vestidos, provavelmente 10. Eu amo usar vários looks".